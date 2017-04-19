Центр Ülemiste планирует построить кинокомплекс

Если сейчас площадь торгового центра – 69 000 квадратных метров, то в ближайшее время он разрастется почти на 20%, причем большую часть будет занимать кинотеатр Apollo, также появится спортклуб People Fitness, три ресторана и кафе, новые магазины, передает ERR Uudised со ссылкой на Postimees.

"Мы не дотягиваем до уровня Гонконга или Парижа, но в торговых центрах стран Балтии именно кино является абсолютным королем развлечений", – сказал руководитель Ülemiste Гуидо Пярнитс.

Поскольку не хотят сокращать парковочную площадь торгового центра, новая часть здания появится на месте гипермаркета Rimi, там же будет подземная парковка.

Строительство начнется в конце текущего года, закончить объект планируют к весне 2019 года.