В конференции Леннарта Мери в Таллинне примет участие Федерика Могерини

На конференцию Леннарта Мери, которая пройдет в мае, приедут верховный уполномоченный ЕС по делам иностранной политики Федерика Могерини и президент Финляндии Саули Ниинистё.

Конференция "Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть" будет посвящена реальным кризисам, с которыми столкнулся мир, и поискам возможностей, которые эти кризисы могут предоставить.

Организатор конференции Рийна Кальюранд пояснила, что 2016 год запомнится как год драматических и непредсказуемых событий: брексит, избрание Трампа в президенты США, а также сопровождавшие эти события неуверенность и неведение являются настоящими пробными камнями для западного демократического порядка. «Мы будем искать ответы на вопрос, как двигаться дальше. В преддверии председательства Эстонии в Совете ЕС на Таллинн обращены более внимательные взгляды Европы. Конференция Леннарта Мери – хорошая возможность для поиска решений европейских проблемы», – сказала она.

В поиске ответов на стратегические вызовы, с которыми столкнулся западный мир, примут участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Финляндии Саули Ниинистё, верховный уполномоченный ЕС по делам иностранной политики Федерика Могерини, бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, министр по европейским делам Италии Сандро Гоци, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, экс-глава МИД Индии Канвал Сибал и многие другие.

Наряду с политиками и представителями аналитических центров в дискуссиях примут участие гражданские активисты из России, Беларуси и Украины. На темы эпохи постправды и информационной войны будут рассуждать такие активно участвующие в социальных СМИ журналисты, как Майкл Вайсс и Ахмед Рашид. О новой иностранной политике правительства США будут говорить в том числе вице-президент Ford Стивен Биган и писатель и журналист Сара Кендзиор. Обсудят будущее ЕС, влияние популизма на демократию, растущую воинственность России в информационном и киберпространстве, продолжающийся конфликт в Сирии, рост влияния Китая.

Конференция пройдет с 12 по 14 мая.