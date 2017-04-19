Активисты собирают подписи для отмены требования конкурса "Мать года" о замужестве

Кандидатка на конкурс "Мать года" должна быть замужем, однако активисты начали кампанию по сбору подписей, чтобы отменить это требование.

Члены группы в соцмедиа собирают подписи к письму, адресованному эстонскому женскому союзу, в котором рекомендуют изменить правила, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Активисты отмечают, что есть женщины, которые растят детей в одиночку, есть однополые пары, а есть те, которые не хотят заключать брак.

"В Эстонии так много родителей-одиночек, и большинство из них матери-одиночки не по своей воле", – сказала инициатор сбора подписей Кади Крийт, добавив, что к настоящему моменту собрано 440 подписей.

Председатель Союза женщин Эстонии Сийри Овийр пояснила, что правила установлены 20 лет назад. По ее словам, цель конкурса – выбрать мать, которая растит детей в безопасной среде, где ребенок может опереться как на мать, так и на отца, поэтому и установлено условие о замужестве.