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Прогноз МВФ: экономика Эстонии вырастет на 2,5% в этом году ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Экономика
Экономика

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году экономический рост Эстонии составит 2,5%, тот же прогноз МВФ составил на 2017 год и в октябре прошлого года; в следующем году прогнозируют рост в 2,8%.

Экономический рост Литвы в этом году составит 2,8%, Латвии – 3%, а в следующем году – 3,1% и 3,3% соответственно, сообщается в прогнозе перспектив роста мировой экономики МВФ. Экономический рост Финляндии составит 1,3% в этом году и 1,4% в следующем.

Согласно МВФ, в этом году рост потребительских цен в Эстонии составит 2,5%, а в следующем – 2,8%. Баланс текущего счета будет позитивным и в этом году, и в следующем — 1,4% и 0,9% соответственно. Уровень безработицы составит в Эстонии в этом году 8,3%, а в следующем – 8,9%.

В обнародованном в начале апреля весеннем экономическом прогнозе Министерство финансов прогнозировало, что в этом году экономический рост Эстонии составит 2,4%, а в следующем – 3,1%.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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