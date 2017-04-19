Старые автомобили с парковок Ласнамяэ можно бесплатно сдать в утиль через МуПо

В рамках месячника благоустройства в Ласнамяэ стартовала акция "Сдай свой старый автомобиль в утиль". В рамках этой акции каждый владелец старой машины, которая стоит мертвым грузом на парковке, может написать доверенность для представителей Муниципальной полиции, и машина будет бесплатно утилизирована.

В настоящее время в Ласнамяэ насчитывается порядка 50 автомобилей, которые занимают место на парковке. Муниципальная полиция все чаще занимается случаями, когда хозяин бросает транспортное средство без регистрационных номеров на окраине дороги или на внутридворовой парковке.

"У нас и так ощущается острая нехватка парковочных мест, и такое положение вызывает у сограждан острое недовольство. Зачастую брошенные машины ухудшают и так сложную ситуацию с парковкой во дворах", – отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. В то же время иногда невозможно установить владельца машины без регистрационных номеров, ведь как правило такие транспортные средства уже сняты с учета.

Измененный в 2015 году закон об организации местного самоуправления значительно уменьшил возможности муниципальной полиции, и для исправления ситуации необходимо внести соответствующие поправки в законодательство на уровне государства.

Пришедший в негодность автомобиль можно утилизировать самостоятельно, отвезя его на свалку, или же поручить это муниципальной полиции. Для этого необходимо оформить доверенность на месте или же прислать документ с дигитальной подписью по электронной почте munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee.

Информацию по оформлению доверенности и утилизации автомобиля можно получить по телефону 66 19 860.