Пропавший в Таллинне 42-летний Андрей найден ({{commentsTotal}})
В пятницу, 21 апреля, полиция сообщила, что пропавший 11 апреля 42-летний Андрей найден и с ним все в порядке.
В среду, 19 апреля, Кесклиннаское отделение полиции попросило помощи в поиске 42-летнего Андрея, который ушел из дома на Пельгуранна теэ 11 апреля примерно в 14-15 часов и не вернулся. Полицейские проверили больницы и общались с близкими и знакомыми Андрея, но на тот момент поиски результатов не принесли.
Редактор: Виктор Сольц