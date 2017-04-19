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"Открытая Россия" отчиталась в Таллинне о подготовке новых акций протеста в РФ ({{commentsTotal}})

Митинг у стен Кремля на Манежной площади.
Митинг у стен Кремля на Манежной площади. Автор: ERR
За рубежом
За рубежом
Артур Аукон

На встрече в Таллинне 17 апреля представители оппозиционной организации "Открытая Россия" заявили, что акции протеста, запланированные на 29 апреля, пройдут в рамках флеш-моба. Предполагается, что люди по всей России принесут конверты с требованиями к приемным президента.

"Если тысячи человек придут к приемным со своими требованиями, это будет смотреться очень красиво", – заявил Дмитрий Семенов, руководитель регионального отделения движения "Открытая Россия" по Чувашской Республике. – "Такой формат будет в регионах, где власть согласует проведение мероприятий. Там, где митинги согласованы не будут, эти акции будут проходить в каких-то других форматах".

При этом в некоторых регионах России организаторы акций уже столкнулись с бюрократическими препонами со стороны властей, утверждают оппозиционеры. Так например, в Тамбове было подано сразу восемь заявок от частных лиц об организаций митингов, однако все они были отклонены на том основании, что в тот же день во всем городе якобы запланировано проведение всероссийского субботника.

Тем не менее, по словам самих активистов, они не намерены идти на прямую конфронтацию с властью. "Мы не ставим целью бороться с режимом в прямом смысле. Мы не собираемся нарушать закон, поэтому мы придем со своими письмами, со своими добрыми пожеланиями к нашему уважаемому президенту и постараемся донести до него наши законные требования. Наша задача – помочь людям открыть глаза, мобилизоваться. Чтобы люди поняли, что дальше терпеть нельзя", – заявил координатор движения "Открытая Россия" по Тамбовской области Владимир Жилкин.

В то же время, по словам Дмитрия Семенова, руководителя регионального отделения движения "Открытая Россия" по Чувашской Республике, организаторы акций протеста не ставят своей целью превзойти по численности митинги 26 марта, организованные Алексеем Навальным: "Я бы не использовал термин "перекрыть митинги 26 марта". Все-таки надо понимать, что в России и так недостаточно сильная оппозиция, и друг с другом нам конкурировать – это, как говорится, конкуренция за места в автозаке. Более того, я считаю, будет прекрасно, если все люди, которые выходили на улицы в марте, выйдут и 29 апреля. А мы все также выйдем 12 июня".

Ранее движение "Открытая Россия" официально анонсировало проведение акции "Надоел", направленную против президента России Владимира Путина. Акция намечена на 29 апреля.

Редактор: Екатерина Таклая

Источник: Радио 4

открытая россия


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