В Финляндии хотят расширить права разведки

В Финляндии планируется ввести новый закон, помогающий лучше защищаться от международного терроризма. Рабочие группы министерств внутренних дел, обороны и юстиции вручили правительству свои меморандумы по данному вопросу.

В Финляндии пока нет закона о разведывательной деятельности. Теперь рабочие группы предлагают предоставить Полиции безопасности SUPO вести разведывательную деятельность, как в Финляндии, так и за границей. SUPO, в частности, получит право на сетевую разведку. Это значит, что SUPO в дальнейшем сможет изучать электронную почту, СМС-сообщения и другие формы деятельности в сети.

Между тем, массовое наблюдение за гражданами по-прежнему невозможно. Сетевую разведку всегда можно будет ограничить. Полиция безопасности имеет право на разведывательную деятельность только если национальная безопасность Финляндии подвергается угрозе. То есть наблюдать разрешается только за определенным объектом. Все материалы, обнаруженные в ходе наблюдения и касающиеся посторонних лиц, подлежат уничтожению, сообщает YLE.

Рабочие группы обосновывают свое предложение тем, что Финляндия является одной из немногих стран, где нет закона о разведдеятельности. В то же время как полномочия Полиции безопасности будут расширены в сфере разведывательной деятельности, SUPO лишится права на предварительное расследование преступлений. SUPO может по-прежнему оказывать помощь полиции при предварительном расследовании.