Авария со смертельным исходом в Ярвамаа: женщина скончалась до столкновения

Женщина 69 лет, погибшая 14 апреля в аварии грузовика и легкового автомобиля, скончалась не в результате столкновения, а непосредственно перед ним из-за внезапно возникшей проблемы со здоровьем.

Поначалу предполагалось, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля, выехавшего с второстепенной дороги на главную, погибла в результате столкновения, то теперь близкие получили официальные результаты вскрытия, передает Postimees. Экспертиза показала, что пожилая женщина скончалась до столкновения с грузовиком из-за внезапной проблемы со здоровьем.

Как писал rus.err.ee, полиция получила сообщение о ДТП на 134-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в пятницу в 11:33. ДТП произошло точно на границе Ляэне-Вируского и Ярваского уездов, когда перед груженой торфом фурой Scania, которая двигалась со стороны Амбла по направлению к Тапа, на шоссе со второстепенной дороги неожиданно вывернул автомобиль Opel.

Водитель Opel, 69-летняя женщина, скончалась на месте ДТП. Пассажиров в ее машине не было. Водитель Scania, 41-летний мужчина, не пострадал.

Дорожные условия в момент аварии были хорошими, асфальтовое покрытие - сухим. Легковой автомобиль ехал на зимней резине, водитель фуры был трезв.