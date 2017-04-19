В Ида-Вирумаа хотят создать общий центр управления общественным транспортом

Ида-вируские самоуправления обсуждают вопрос создания собственного транспортного центра, который в будущем занимался бы координированием как уездных, так и городских линий, графиками и тендерами, а также стыковал всевозможные транспортные линии.

Сейчас общественным транспортом, в том числе координированием уездных автобусных линий занимается уездная управа. С нового года, когда решением правительства уездные управления упразднят, этим мог бы заняться "Ида-Вирумааский центр общественного транспорта" (Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus), который предлагает создать Ида-Вирумааский союз местных самоуправлений.

"Мы хотим получить от самоуправлений ответ к лету. Тогда можно будет заняться составлением устава центра и его учреждением", — сообщил исполнительный директор Ида-Вирумааского союза самоуправлений (IVOL) Арно Россман, пишет "Северное побережье".

По словам Россмана, новому центру можно предоставить более широкие полномочия, чем имеют уездные управы сейчас, потому что кроме уездных линий он мог бы координировать и городские.

"Тем самым исчезли бы запутанные ситуации, как сейчас сложились в Кохтла-Ярве и Йыхви, когда спорят о том, кто кому должен платить, и дублируют линии", — сказал Россман.

Он добавил, что центр, координирующий весь общественный транспорт, смог бы лучше согласовывать графики и быть представителем в согласовании графиков уездного транспорта, например, с железнодорожным.

Если нынешние договоры обслуживания уездных линий действуют до 2020 года, то одной из задач центра станет подготовка новых тендеров, а также анализ и исследование всего движения уездного общественного транспорта.