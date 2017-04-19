Рапорт: эстонские школьники не боятся контрольных, беспокойство вызывают издевательства в школе

Эстонские школьники не испытывают страха перед оценкой результатов обучения, желание учиться у них выше среднего, школой они удовлетворены – следует из опубликованного сегодня рапорта о благополучии PISA 2015, разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Между тем, результаты исследования указывают на необходимость больше заниматься обузданием издевательств в школе.

5 фактов исследования PISA о благополучии учащихся:

- 90,7% принявших в исследовании учеников довольны своей жизнью, 37% из них – очень довольны.

- Эстонские ученике не боятся контрольных работ, тестов и более сложных заданий.

- Мотивация на достижение хороших результатов у эстонских школьниц выше среднего показателя в странах ОЭСР.

- Почти 10% учеников сталкивались с издевательствами в школе.

- Чувство общности у эстонских учеников ниже среднего показателя в странах ОЭСР.

По показателю удовлетворенности школьной жизнью среди 15-летних учеников Эстония занимает седьмое место в странах ЕС.

Много дразнят

Совершенно не довольны школьной жизнью 9,3% опрошенных. Почти столько же учеников, которые сталкивались с издевательствами в школе, – 9,5%. Чаще всего они сталкивались с вербальными издевательствами – насмешками или распространением слухов.

Министр образования Майлис Репс отметила, что физического насилия стало меньше, но психологического по-прежнему много, даже среди девочек.

Мальчики, принявшие участие в исследовании, чаще сталкиваются с издевательствами, чем девочки. Из результатов следует, что издевательства универсальны, то есть не зависят от расположения школы или социально-экономического положения учащихся.

По индексу издевательств в школе Эстония вместе со Швейцарией занимают 12-13 место в рейтинге. За ними следует Финляндия. Больше всего издевательств было в школах Латвии, а меньше всего – Кореи.

Составители исследования напоминают, что задача родителей – следить, чтобы их дети разумно использовали компьютер, чтобы не вредить себе и не издеваться с его помощью над другими.

В министерстве подтвердили, что серьезнее займутся концепцией образования без издевательств. "Мы хотим, чтобы наши ученики испытывали большую привязанность к школе, чтобы у них было больше школьных друзей, они ощущали большую причастность к школе. Вместе с партнерами мы предпринимаем меры для борьбы с издевательствами во всех детских садах и школах", – отметила министр Репс.

Насколько мотивированы дети?

Мотивация на достижение высоких результатов у учениц основных школ Эстонии выше среднего показателя в странах ОЭСР, у мальчиков – чуть ниже среднего показателя. Зато мальчики более амбициозны.

Майлис Репс отметила, что хотя у учеников – высокая мотивация, эти дети не видя себя в будущем, например, учеными.

В исследовании PISA 2015 приняли участие более полумиллиона молодых людей из 72 стран. В Эстонии участие приняли 5587 человек, то есть половина всех учащихся в возрасте 15 лет. В этот раз в фокусе внимания были естественные науки, помимо этого проверяли математическую грамотность учащихся и навыки в функциональном чтении. В этот раз также проверяли умения учащихся разрешать проблемы в команде.

Все учащиеся и директора школ также заполнили дополнительный опросник с вопросами о социально-экономическом положении учащихся, их удовлетворенности школой, руководством, оцениванием и т.д.

В рамках теста PISA 2015, помимо знаний и умений учащихся, исследовали и другие факторы, связанные с обучением – нервное напряжение, которое ученики испытывают перед контрольными работами, чувство общности, мотивацию, школьные издевательства, физическую активность, привычки питания и планы на будущее.

Исследование PISA проводится раз в три года, с его помощью исследуют знания и умения учащихся в возрасте 15 лет в функциональном чтении, математике и естественных науках.