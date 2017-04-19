Решение о железной дороге Таллинн-Вильянди будет принято в июне

В июне текущего года будет принято решение о сохранении или ликвидации железнодорожного сообщения между Таллинном и Вильянди после окончания строительства трассы Rail Baltica в 2025 году.

Об этом сообщили в среду в Министерстве экономики Эстонии.

"Ответ на этот вопрос будет дан в июне. Исходя из плана действий правительства, в июне этого года будет подготовлена программа развития сети региональных железных дорог, тогда можно будет принять комплексные решения", - сказал советник по связям с общественностью Минэкономики Михкель Лойде.

В среду Эстонское географическое общество заявило, что ликвидация железной дороги на участке Лелле-Пярну после запуска Rail Baltica создает риск для сохранения железнодорожного сообщения между Таллинном и Вильянди.

В октябре прошлого года государство рассматривало вопрос о реконструкции пярнуского аэропорта за счет 13 млн евро, которые изначально планировалось выделить на реконструкцию участка Лелле-Пярну.

"Это безусловно покрыло бы расходы на реконструкцию аэропорта. Говорилось о том, что если Rail Baltica точно будет построена, то нет смысла реконструировать этот участок железной дороги", - сказал тогда мэр Пярну Ромек Розенкраниус.