Банк Эстонии видит в налоге на финансовые услуги риски для финансовой стабильности

По мнению эстонского центробанка, планируемое налогообложение финансовых услуг может привести к отрицательным последствиям для финансовой стабильности Эстонии и создать препятствия для финансирования экономики.

В этой связи Банк Эстонии в обзоре финансовой стабильности рекомендует до введения налога тщательно проанализировать его потенциальные последствия. Если налог будет решено ввести, было бы разумно, если бы он распространялся не только на коммерческие банки, но на максимально широкий круг финансовых учреждений для снижения искажений рынка, которые отрицательно сказываются на финансовой стабильности.

С учетом свободного движения услуг и капитала в ЕС и интегрированности эстонского финансового сектора основанный на капитале налог может, по сообщению центробанка, привести в Эстонии к сокращению ликвидных и капитальных буферов, которые важны для финансовой стабильности.

Банк Эстонии также видит угрозу для восстановления экономического роста в продолжающемся спаде инвестиций, а частые изменения налоговой системы, оставляющие мало времени на реагирование, повышают нестабильность.

По мнению Банка, в Эстонии перегрет рынок труда, а для роста ориентированных на внутренний рынок предприятий нет существенных препятствий, поэтому с точки зрения продолжительного экономического роста дополнительные бюджетные расходы за счет наращивания дефицита госсектора принесут больше вреда, чем пользы.

Правительству следует поощрять экономический рост с помощью создания максимально стабильной предпринимательской среды, отмечает Банк Эстонии.