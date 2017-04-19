Эстонский стенд получил приз за лучшую национальную экспозицию на "ТрансРоссии 2017"

"Политика совместного стенда, когда компании выступают единым блоком, дает возможности достойно представить транспортно-логистический сектор Эстонии, а также помогает компаниям привлечь внимание к своим услугам и найти новых клиентов и партнеров", – сказала руководитель проекта Национального стенда Эстонии на "ТрансРоссии 2017", член правления BaltMarketConsult OÜ Татьяна Ерёмина.

Выставка "ТрансРоссия" является главной площадкой России, стран СНГ и Балтии, собирающей всех представителей транспортного сектора – от портов, железных дорог и экспедиторов до ИТ-обеспечения транспортного процесса и оборудования для обработки грузов.