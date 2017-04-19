Кадака теэ и бульвар Кадака в Таллинне будут закрыты для движения 29-30 апреля

В связи с проведением асфальтовых работ улица Кадака теэ и бульвар Кадака будут закрыты для движения автотранспорта 29 и 30 апреля.

Работы будут проводиться на участке от улицы Лейва до бульвара Кадака и дальше на бульваре Кадака от Кадака теэ до улицы Калда, сообщила пресс-служба таллиннской мэрии.

Движение будет перекрыто с 07:00 в субботу, 29 апреля до 23:00 воскресенья, 30 апреля.

На время проведения работ будет полностью закрыта одна полоса для движения транспорта. Для местных жителей, Спасательного департамента и общественного транспорта будет сохранен доступ на участке от улицы Лейва до улицы Калда.

В связи с возможными пробками водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами и внимательно следить за временными дорожными знаками.