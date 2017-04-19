Парламент Британии поддержал досрочное проведение выборов

Британский парламент поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня - на три года раньше срока.

За проведение досрочных выборов проголосовали 522 депутата палаты общин, против - 13.

Лидер тори, уверенно лидирующих по популярности во всех опросах, объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза, сообщает Би-Би-Си.

О намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами.