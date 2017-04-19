Движение по улице Одра в Таллинне перекроют на два месяца

В связи с восстановительным ремонтом дорожного покрытия улица Одра в Таллинне закрывается для движения транспорта с 22 апреля по 15 июня.

Объезд предусмотрен по улице Лийвалайа и Тартускому шоссе, сообщила в среду пресс-служба столичной мэрии.

В связи с возможными пробками водителей просят на время ремонта улицы Одра также пользоваться для объезда другими маршрутами и строго руководствоваться временными дорожными знаками.

Проезд остается открытым для автомобилей местных жителей, оперативных служб и общественного транспорта.

В ходе ремонта будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка. Стоимость работ — 179 900 евро.

Улица Одра у автобусного вокзала в Таллинне проходит от улицы Юхкентали до Тартуского шоссе.