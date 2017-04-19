Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ

Соответствующее решение огласил председатель инстанции Ронни Абраам, сообщило в среду, 19 апреля, агентство ТАСС.

В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.

По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

16 января Украина подала иск в Международный суд ООН 16 января. В иске Украина утверждала, что Россия предоставляет оружие и другие виды помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины, а также осуществляет дискриминацию в отношении этнических украинцев и крымских татар в Крыму. В связи с этим Украина просила суд ввести временные обеспечительные меры, направленные на предотвращение дальнейшего нарушений прав человека со стороны Российской Федерации, пока дело рассматривается по существу.

Российская позиция заключалась в том, что Украина искусственно соединила два различных дела, чтобы обвинить население ДНР и ЛНР (провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики - прим. ред.) в терроризме, а Россию - в поддержке терроризма и преследовании этнических меньшинств. Российские представители также отмечали, что ни одна международная организация и ни одна другая страна, за исключением самой Украины, не характеризуют события на востоке Украины как терроризм или финансирование терроризма. В отношении обвинений в дискриминации Россия просила суд опираться на сведения, предоставленные Россией и многочисленные заявления жителей Крыма, а не исходить из документов организаций, у которых даже нет представителей на полуострове.

Кроме того, по словам российского представителя, в обоих случаях суд не обладает необходимой юрисдикцией, а в самой ситуации "не существует ни риска непоправимого ущерба, ни срочной необходимости", что является необходимым условием для установления обеспечительных мер.