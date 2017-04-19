В Центральной Европе резко похолодало

Неожиданное похолодание ощущается не только в Эстонии, но и почти во всей Центральной Европе, которую в середине апреля заметает снегом.

Об этом в среду, 19 апреля, сообщила "Актуальная камера".

Снег и холода наблюдаются в Германии: в стране установилась минусовая температура, а высота снежного покрова в некоторых регионах превышает 20 сантиметров.

Снегом замело Венгрию, на дорогах которой в среду утром произошло сразу несколько ДТП, а снежная буря повалила деревья и оборвала линии электропередач.

Похожая ситуация и в Австрии, где столбики термометров опускаются ниже нуля, а на дорогах возникают пробки.