Актуальная камера 19.04.2017 (18:00)

По словам доверенного лица вахтенного персонала завода масел Анатолия Еремина, утверждения руководства Eesti Energia о высокой зарплате работников предприятия совершенно не соответствуют действительности.
Проводимые в Postimees реформы направлены исключительно на максимизацию прибыли собственника, а журналистов ставят в такие жесткие рамки, в которых творческие люди не могут эффективно работать.
Вируский уездный суд в среду принял решение досрочно освободить от дальнейшего отбывания наказания Роберта Похлака, который хорошо известен в преступном мире Эстонии.