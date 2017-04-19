Nordica открывает линию в Санкт-Петербург с 15 мая

Национальный эстонский авиаперевозчик Nordica с 15 мая начинает предлагать прямые рейсы по маршруту Таллинн — Санкт-Петербург.

Об этом говорится в пресс-релизе Nordica, распространенном в среду, 19 апреля.

Первый рейс из Таллинна состоится 15 мая в 10:30 – 11:20.

В таллиннском аэропорту по случаю открытия новой линии пройдет мероприятие с закусками, а в аэропорту "Пулково" состоится пресс-конференция.