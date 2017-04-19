Известный преступник Роберт Похлак досрочно выйдет из тюрьмы

Вируский уездный суд в среду принял решение досрочно освободить от дальнейшего отбывания наказания Роберта Похлака, который хорошо известен в преступном мире Эстонии.

Суд счел, что досрочное освобождение 53-летнего Похлака является обоснованным, сообщил в среду, 19 апреля, новостной портал ERR.

Похлак выйдет на свободу после вступления в силу решения суда.

Похлак отбывает наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет и три месяца с 28 марта 2010 года. Приговор вступил в силу в апреле 2012 года по решению Государственного суда. Похлак должен был выйти на свободу 1 июля 2018 года.

Вместе с Робертом Похлаком приговоры в рамках того же же дела были вынесены Калле Похлаку и Урмасу Муни, которые получили менее строгое наказание.

Лыунаская окружная прокуратура обвиняла Роберта Похлака и Урмаса Муни в вымогательстве более чем 600 000 крон у 33-летнего мужчины в счет якобы имевшихся у него долгов. К пострадавшему применялись угрозы и насилие. Согласно обвинению, в одном эпизоде насилия также участвовал Калле Похлак.

По данным прокуратуры, преступники также применяли к пострадавшему сексуальные унижения и принуждение. В связи с этим им также было предъявлено обвинение в попытке изнасилования, но суд снял с них это обвинение.

Кроме того, Роберт Похлак обвинялся в тяжком нарушении общественного порядка из-за нападения на мужчину около одного из баров в Йыгеваском уезде, а также в угрозе насилием коллеге по работе.

Ранее Роберт Похлак отбывал длительные тюремные сроки за целый ряд преступлений. Самым нашумевшим из них была организация взрыва на площади Вабадузе в Таллинне 26 августа 1993 года. Тогда т. н. группировка с птицефабрики пыталась уничтожить лидеров пермской преступной группировки при помощи радиоуправляемой бомбы, но попытка не удалась.