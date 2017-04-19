Налогово-таможенный департамент предупреждает о мошенниках

Налогово-таможенный департамент получил более десяти сообщений от предпринимателей, которым были присланы письма с просьбой отправить номер обязанного по налогу с оборота лица (KMKR) в иностранную базу данных. В тексте сообщения мелким шрифтом были вписаны обязательства на тех, кто отправил данные, заплатить 771 евро.