Налогово-таможенный департамент предупреждает о мошенниках ({{commentsTotal}})
Налогово-таможенный департамент получил более десяти сообщений от предпринимателей, которым были присланы письма с просьбой отправить номер обязанного по налогу с оборота лица (KMKR) в иностранную базу данных. В тексте сообщения мелким шрифтом были вписаны обязательства на тех, кто отправил данные, заплатить 771 евро.
Налогово-таможенный департамент на своей странице в facebook сообщает, что информацию о наличии KMKR можно получить совершенно бесплатно как в регистре департамента, так и в общеевропейском регистре Европейской комиссии.
Редактор: Артур Тооман