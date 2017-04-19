На здравоохранение дополнительно выделят 300 млн евро в течение пяти лет

Правительство Эстонии в среду вечером утвердило бюджетную стратегию на период с 2018 по 2021 годы, предусматривающую дополнительное финансирование здравоохранения. Из новых налогов министры решили отказаться от автомобильной пошлины и налога на банковскую прибыль, но налог на сахар правительство по-прежнему планирует ввести.

Сфера здравоохранение, финансирование которой стало главным предметом споров в кабмине на переговорах о бюджетной стратегии, в течение пяти лет дополнительно получит 300 миллионов евро, сообщила в среду, 19 апреля, "Актуальная камера".

Также известно, что министры договорились выделить в последующие годы дополнительно 60 миллионов евро на оборонные инвестиции сверх 2% ВВП, предусмотренных на военные расходы. Средства пойдут на закупку боеприпасов.

Министры также решили отказаться от введения автомобильной пошлины и налога на банковскую прибыль, но налог на сахар правительство по-прежнему планирует ввести.