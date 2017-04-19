В ярмарке молодежных вакансий в Таллинне участвовало 41 предприятие

Ярмарка труда для несовершеннолетних молодых людей в этом году вызвала настоящий ажиотаж: посетителей было в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы, сообщила в среду "Актуальная камера".

Вероятно, это объясняется поправками к Закону о трудовом договоре, которые вступят в силу с 1 июля этого года и значительно упростят порядок приема несовершеннолетних на работу.

"Обычно молодежь не знает, где искать работу и какие организации предлагают работу на летний период. И наш департамент и центр планирования карьеры третий год подряд уже проводим ярмарку вакансий для несовершеннолетних, чтобы помочь им найти работу на летний период. Помимо работодателей, здесь будет также молодежная организация, которая занимается волонтерской деятельностью, также будут проходить разные мастер-классы для выставления резюме", - сказала специалист Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Елена Шкенева.

Консультанты на эстонском и на русском языке рассказывали молодым людям об имеющихся возможностях.