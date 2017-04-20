Два человека погибли в ходе антиправительственных манифестаций в Венесуэле

В столице Венесуэлы Каракасе в ходе антиправительственных манифестаций, в которых приняли участие сотни тысяч людей, были убиты два человека. Еще более 40 человек получили ранения различной тяжести.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции, сообщили в четверг, 20 апреля, утренние теленовости на телеканале ETV+.

Состоявшиеся оппозиционные акции могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их "матерью всех протестов" и "вторым днем независимости".

Параллельно в Каракасе прошел и марш сторонников действующего президента Николаса Мадуро, которые обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот. Сам президент говорит, что его оппоненты пытаются сменить власть в стране при поддержке США.