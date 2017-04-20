В Тапа состоится первое торжественное построение контингента НАТО

В четверг, 20 апреля, в городке Сил обороны в Тапа пройдет церемония начала службы батальонной тактической группы НАТО в Эстонии.

На церемонии будут присутствовать президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас, спикер Рийгикогу Эйки Нестор, министр обороны Маргус Цахкна, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

Из иностранных гостей в церемонии примут участие министры обороны Соединенного Королевства и Дании Майкл Фэллон и Клаус Хьорт Фредериксен, представитель военного ведомства Франции генерал Дидье Кастр, заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард, командующий командования ОВС НАТО в Брюнссуме генерал Сальваторе Фарина и другие представители стран-союзников.

В состав дислоцированной в Тапа батальонной группы входят около 1200 военных из стран-союзников. Соединенное Королевство предоставило более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины. Франция предоставила более 300 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB.

Французские военные будут служить в Тапа в течение последующих восьми месяцев, а затем их сменит Дания, которая пришлет в Эстонию две сотни военнослужащих с боевой техникой.

Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями в европейской безопасности разместить батальонные тактические группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Командование размещаемой в Эстонии боевой группировки возложено на Великобританию, свой вклад вносят также Франция и Дания.