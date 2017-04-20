Банки начнут платить авансовый налог на дивиденды по ставке 14%

На заседании правительства в среду было принято решение обязать банки платить авансовый налог на распределенную прибыль по сниженной ставке 14%, внеся соответствующие изменения в налоговую систему.

Размер авансового налога будет исчисляться в зависимости от полученной в предшествующий квартал прибыли, а новое правило будет действовать с первого квартала 2018 года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства финансов.

В настоящее время кредитные учреждения и их эстонские филиалы платят налог на распределенную прибыль на тех же основаниях, что и остальные коммерческие товарищества.

При распределении прибыли и расчете размера налога кредитное учреждение сможет учитывать уплаченный авансом налог. Налогообложению подлежат только коммерческие товарищества, получившие прибыль.

"Авансовый налог на прибыль увеличит вклад банков в налоговые доходы государства. Министерство финансов тщательно рассмотрело различные варианты налогообложения. Мы отдали предпочтение выбранному варианту, потому что он повысит стабильность поступающего от банков налога на прибыль, подходит для логики банковского бизнеса и учитывает необходимость обеспечить финансовую стабильность", - прокомментировать решение министр финансов Свен Сестер.

В сообщении отмечается, что при принятии решения учитывался опыт других государств и проводились неоднократные консультации с Союзом банков Эстонии.

Чистое воздействие изменений на поступления в бюджет оценивается в размере 20-30 млн евро в год.

В настоящее время лицензия на банковскую деятельностью в Эстонии выдана девяти местным коммерческим товариществам, а также семи филиалам иностранных банков.