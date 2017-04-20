Назвавший Путина убийцей телеведущий Fox News уволен из-за секс-скандала

Известный телеведущий американского канала Fox News Билл О'Райли отстранен от работы в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Об этом говорится в заявлении руководства телеканала, сообщила в четверг, 20 апреля, Русская служба Би-би-си.

С 12 апреля О'Райли числился в отпуске; в среду он встретился с папой Франциском в Ватикане.

Против журналиста неоднократно выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах, в результате чего более 50 спонсоров телеканала отказались предоставлять рекламу для его программы "Фактор О'Райли".

Давление на руководство телеканала с требованием уволить О'Райли усилилось, после того как в прессу просочилась информация о том, что пять женщин, работавшие с ним, получили 13 млн долларов отступных.

Сам О'Райли, который работал на телеканале почти с начала его существования, отрицает все обвинения.

Решение об отстранении телеведущего было принято на чрезвычайном заседании совета директоров компании 21st Century Fox. В заявлении компании говорится, что это решение было принято после консультаций с юристами и после тщательного анализа ситуации.

В начале февраля Билл О'Райли стал героем другой громкой истории, когда в ходе интервью с Дональдом Трампом спросил президента США о его отношении к Владимиру Путину, а когда Трамп сказал, что относится к Путину с уважением, то О'Райли заметил: "Но ведь он убийца".

В Кремле высказывания О'Райли сочли недопустимыми и оскорбительными.