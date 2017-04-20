Часть фигурантов дела о коррупции в PERH могут заключить компромиссное соглашение

Суд выделил в отдельное производство материалы обвинения против нескольких фигурантов дела о коррупции в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), чтобы дело можно было рассмотреть в рамках согласительного производства.

Согласительное производство может быть применено в отношении главы отдела питания PERH Ану Вяхи, а также фирмы Dussmann Eesti, долгое время оказывавшей больнице услугу питания, и ее директора Анеллы Стиммер, сообщили в четверг радионовости ERR.

Дело против бывшего главы PERH Тыниса Аллика и бывшего главы ИТ-отдела больницы Марко Килька будет и дальше рассматриваться в рамках обычного производства.

В среду суд заслушал показания восьми свидетелей, вызванных прокуратурой. Газета Eesti Päevaleht пишет, что шесть свидетелей не сказали ничего, что указывало бы на нарушение закона руководством больницы на организованных Dussmann мероприятиях для клиентов. Они назвали такие мероприятия обычной практикой, принятой во всей Европе.

Между тем мажоритарный собственник ИТ-фирмы Helmes Яан Пиллесаар сказал, что оплата счетов за поездки руководства PERH причинила ущерб его фирме, потому что якобы рабочие поездки позднее оказались туристическими. Владелец фирмы Ideascape OÜ Андрес Кукк, который является деловым партнером Helmes, также выразил уверенность в том, что его фирму обманывали, хотя и не привел никаких неопровержимых аргументов в пользу этого утверждения.

Судебный процесс продолжится 24 апреля.

Обвинение

Бывший председатель правления PERH Тынис Аллик подозревается в том, что он неоднократно брал взятки, за которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы Dussmann Eesti. Медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договоры с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии.

В получении взяток обвиняется и руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи, которая, по версии прокуратуры, обеспечивала победу фирмы в конкурсах госзакупки на предоставление услуг больнице.

Кроме того, прокуратура обвиняет Аллика и директора отдела инфотехнологий Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств. Согласно обвинению, Аллик и Кильк за счет фирмы-разработчика программного обеспечения для больницы ездили в зарубежные командировки, а также в отпуск вместе с членами семьи.

Никто из обвиняемых свою вину не признает.