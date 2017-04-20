В уездных больницах не хватает педиатров

Несколько профессиональных ассоциаций врачей недовольны ситуацией, когда оказанием помощи новорожденным и их лечением занимаются не педиатры, а врачи других специальностей.

Такая ситуация наблюдается в нескольких уездных больницах общего профиля, сообщили в четверг радионовости ERR.

В позапрошлом году в Эстонии родились 14 105 детей. Большая часть из них появились на свет в больницах Таллинна и Тарту, где круглосуточно дежурят педиатры, но 19% - в уездных больницах, где таких врачей может и не быть.

По словам президента Эстонского союза педиатров Юлле Эйнберг, в стране есть больницы общего профиля, где круглосуточное дежурство педиатров не предусмотрено, а новорожденными занимаются анестезиологи или врачи по внутренним болезням.

По словам Эйнберг, особенно остро эта проблема стоит в Раквереской больнице, в которой услуга дежурного педиатра полностью отсутствует. В связи с этим в больнице трудно принимать роды и оказывать неотложную помощь детям.

По оценке профессиональных ассоциаций врачей, если в больнице отсутствует круглосуточный дежурный педиатр, то в ней следует прекратить оказание услуги по приему родов.