Таллинн продлил договор аренды офиса Центристской партии в Старом городе

Городская управа Таллинна продолжит сдавать в аренду Центристской партии недвижимость в Старом городе на улице Тоом-Рюйтли, 3/5, где располагается офис партии. Часть этой недвижимости принадлежит самой партии, и она рассматривает возможность ее продажи.

Город продолжит сдавать в аренду Центристской партии недвижимость в Старом городе общей площадью почти 500 квадратных метров по цене 1208 евро в месяц.

Договор между городом и партией был подисан в 2012 году и закончился 3 апреля. Городская управа Таллинна решение о продлении аренды приняла 19 апреля.

В начале марта генсек Центристской партии Яак Ааб сказал, что в Таллинне продолжаются процедуры по подготовке дома по адресу Тоом-Рюйтли 3/5 к продаже. "Город должен передать соответствующие документы в мэрию и в городское собрание, на это потребуется некоторое время. Но я считаю, что это должно произойти где-то в апреле".

Центристская партия для выполнения стоящих перед ней крупных финансовых обязательств решила продать принадлежащий ей объект недвижимости на Тоомпеа, потому что осенью прошлого года Харьюский уездный суд установил ипотеку на расположенную на Тоомпеа штаб-квартиру Центристской партии в покрытие гарантийных писем, выданных фирме предпринимателя Пааво Петтая, OÜ Midfield, тем самым удовлетворив ходатайство на иск, поданный фирмой Midfield OÜ в арбитражный суд. Для покрытия иска суммой 730 000 евро суд установил ипотеку на принадлежащую партии недвижимость на Тоом-Рюйтли на сумму в 800 680 евро.