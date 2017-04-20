В Ярвамаа голодные медведи бродят возле хуторов

Из-за холодной весны в Ярвамаа медведи после зимней спячки не могут найти еду в лесу и в ее поисках выходят к хуторам.

В воскресенье ночью и в понедельник вечером установленная в Селикюла камера наблюдения за живой природой председателя Ярва-Яаниских охотников Маргуса Вааса сняла медведицу с двумя медвежатами. "Мы установили камеру рядом со старой подкормочной площадкой для диких кабанов, которая сейчас пустует, - сказал он. - Там осталось немного зерен, запах которых мог приманить медведей", - пишет Jarva Teataja..

По словам Вааса, ближайший хутор расположен всего в ста метрах от площадки. Он как охотник знает, что медведей это не смущает и они чувствуют себя достаточно защищенными от людей и собак. Ваас отметил, что и раньше видел это же медвежье семейство на снимках. "Это, скорее всего, пришедшие к нам из охотничьих угодий Амбла медведица с двумя медвежатами, но они родились не в этом году, они старше".

Насколько известно Ваасу, сейчас медведи охотятся на диких животных, например, медлительных енотовидных собак, молодых лосей и бобров. Они также лакомятся муравейниками и расположенными на опушке леса пчелиными ульями.

"Хуторяне, которые сейчас планируют выпускать скот на пастбище, должны помнить, что стаду могут досаждать пришедшие из леса голодные волки и медведи", - сказал он. Ваас также не советует людям бродить по лесу, где они могут столкнуться с медведем, потому что голодное животное может повести себя непредсказуемым образом.

"Чтобы открыть подкормочную площадку для хищников, нужно разрешение от департамента окружающей среды, сейчас уже нет смысла ходатайствовать о нем. Они справятся сами", - сказал он.