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Адвокат семьи Ганиных: Россия использует этот случай в политических целях ({{commentsTotal}})

Похороны Дмитрия Ганина.
Похороны Дмитрия Ганина. Автор: ERR
Эстония
Эстония
Михкель Кярмас

26 апреля исполнится десять лет с момента гибели Дмитрия Ганина в "Бронзовую ночь" в Таллинне в 2007 году. Это означает, что срок давности по этому преступлению истечет, и обвинение больше предъявить будет нельзя. Однако адвокат семьи Ганиных критически отзывается о действиях России, которая якобы использует этот случай только в политических целях.

Один из самых кризисных моментов в новейшей истории Эстонии наступил 26 апреля 2007 года, когда у монумента Воину-освободителю на Тынисмяэ в Таллинне, известному как "Бронзовый солдат", собралась толпа русскоязычных людей. Они протестовали против решения правительства перенести из центра города памятник под предлогом, что он постоянно создает напряженность. Во время манифестации произошли столкновения, полиция в конце концов применила силу и образовала вокруг памятника защитный периметр в радиусе нескольких сотен метров, рассказала в среду телепрограмма "Очевидец" (Pealtnägija).

После этого толпа растеклась по центру города, начались хулиганство и вандализм со взломами магазинов и кражами. В гуще этих событий находился 20-летний Дмитрий Ганин, приехавший в Таллинн из Муствеэ, чтобы учиться на строителя.

Его мать Вера Ганина услышала о беспорядках по радио и просила сына держаться от них подальше. Когда она позвонила ему в третий раз, телефон не отвечал. "Я начала плакать, потому что почувствовала, что что-то случилось", - вспоминает она.

Одним из мест столкновений стал бар Woodstock на улице Татари, который часто посещают панки и скинхеды. Участники беспорядков напали на этот бар, а его посетители защищались. Около часа ночи была вызвана скорая помощь к месту на расстоянии нескольких десятков метров от бара, где лежал избитый Дмитрий Ганин с колотой раной. Через час он скончался в больнице.

Смерть российского гражданина вызвала волну пропаганды со стороны Москвы.

Трагедия одной семьи стала игрушкой в большой политике

Трагедия простой семьи превратилась в козырную карту в большой политике. Президент России Владимир Путин говорил об убийстве демонстранта, в Москве прошли митинги, эта история активно освещалась в СМИ. На похороны в маленький город Муствеэ на берегу Чудского озера приехало много журналистов, особенно из России.

Мать-одиночка, получившая образование учителя истории, но работавшая на рыбозаводе, вдруг оказалась в центре международного внимания. Сейчас Вера Ганина вышла на пенсию и живет в Кохтла-Ярве. Президент РФ назначил ей после потери сына спецпенсию, а прошлой осенью российское государство оплатило Ганиной месячный отдых в Юрмале.

"Я очень благодарна людям, которые поддержали меня в тяжелый момент. Даже многие эстонцы посылали мне письма со словами поддержки. Была большая материальная помощь", - рассказала она.

Адвокат семьи Ганиных Александр Кустов считает, что смерть молодого человека политизировали, и это было неправильно. "Неверно по одной простой причине: смерть Ганина не связана прямо с его действиями по защите Бронзового солдата. Я имею в виду активное участие, когда собралась группа людей, которые что-то кричали, что-то делали. Он не был среди них", - сказал Кустов.

Кустова свело с Ганиной российское посольство в Таллинне, которое также предоставляет ей деньги на оплату счетов адвоката. Выбор Кустова был связан с тем, что после "Бронзовой ночи" он представлял более 20 участников беспорядков, в том числе Дмитрия Кленского, которого считали зачинщиком этих событий. Кленский был оправдан, а многие обвиняемые получили лишь символическое наказание.

"Это нормально, это свидетельство того, что правоохранительная система, судебная система работает. Кого-то осуждают (когда есть за что), кого-то оправдывают. Но сама процедура не должна быть унизительной — как до суда, так и после суда. Потому что когда Кленского признали полностью невиновным, а высказывания пошли в его адрес, что все равно он плохой, то это не нормально", - сказал Кустов.

За десять лет убийцу так и не нашли

Полиция выявила среди "защитников" бара Woodstock пять человек, которые избивали Дмитрия Ганина и его приятеля Олега Розенкова в роковую ночь. Двое подозреваемых даже были арестованы на некоторое время, но два года спустя прокуратура прекратила против них дело с опортунитетом, потому что их вину сочли незначительной. Мужчины выплатили государству суммы в размере от 5000 до 12 000 евро, в зависимости от их роли в событиях.

"Учитывая обстоятельства совершенного ими деяния, весь ход событий в тот момент, а также личности этих молодых людей — все они ранее не наказывались, все дали показания, описали обстоятельства — а также то, что предшествовало нападению на Олега Розенкова и Дмитрия Ганина, была все же одна причина, которая вынудила их так поступить. События данного уголовного дела получили начало с того, что они проходили мимо бара Woodstock и один из молодых людей, вероятно, Олег Розенков, бросил в окно бара Woodstock некий предмет. Это и стало толчком для этих событий, когда сидевшие в баре люди побежали за ними, произошло избиение, драка, в ходе которой Дмитрий Ганин получил один удар колюще-режущим предметом, который мы не установили", - сказала прокурор по особым делам Эндла Юльвисте.

Олег Розенков признался в кражах и бросании камней в окна бара. Он получил восемь месяцев лишения свободы условно за мародерство и штраф в размере 6500 евро.

Из примерно двадцати посетителей бара, которые напали на двух молодых людей, были выявлены пятеро, дело против которых было в итоге прекращено ввиду отсутствия публичного интереса к судебному преследованию и незначительной вины (т. н. опортунитет или принцип целесообразности) с выплатой штрафа в пользу государства.

Хотя свидетелей вроде бы было много, никто из них якобы не видел удара ножом, который нанесли Дмитрию. "Да, можно использовать об этом случае такое выражение, как "висяк". Действительно, подозрение мы никому не предъявили", - подтвердила Юльвисте.

По мнению адвоката, очевидно, что удар нанес один из нападавших. "Все участники драки были задержаны, все были установлены, и то, что один из них совершил преступление в отношении Ганина, это очевидно. Другое дело, кто. Это может установить только следствие", - сказал Кустов.

По словам прокурора, в расследование были вложены значительные ресурсы. "По данному делу в действительности были задержаны в качестве подозреваемых и допрошены 15 человек, проведены обыски, назначены экспертизы, проведены исследования, опрошены более 60 свидетелей, а также использованы другие средства для совершения (следственных) процедур, имеющиеся в распоряжении полиции. Поэтому я могу утверждать, что расследование данного уголовного дела проводилось очень серьезно и по существу", - пояснила Юльвисте.

Материальный ущерб от событий "Бронзовой ночи" был оценен в 50 миллионов крон. Пострадали около 50 человек, в том числе шесть полицейских. Подозрения были предъявлены примерно 300 лицам, из которых около сотни признали виновными. Единственный не раскрытый случай — смерть Дмитрия Ганина. "В данном случае речь не идет о какой-то политике, а конкретно об убийстве, производство по которому мы ведем", - говорит Юльвисте.

При этом прокурор признает, что следствие велось наиболее активно в первые два года. Затем был найден еще один свидетель, а последний допрос провели в сентябре прошлого года.

Адвокат: выводы из событий "Бронзовой ночи" не сделаны

Россия ежегодно напоминает о смерти Ганина. В 2015 году Москва даже направила в Эстонию официальную ноту, а осенью того же года в РФ сами возбудили уголовное дело, потому что эстонские власти якобы не занимаются расследованием.

Однако адвокат семьи Ганиных не спешит критиковать Эстонию. "Я был бы доволен, если бы было установлено виновное лицо и оно было бы наказано. Тогда я был бы доволен. Есть ли у меня претензии к следствию? Отвечу так: когда я ознакомлюсь с материалами дела, увижу, что сделали, когда сделали и как делали, тогда я смогу сделать вывод о том, что лодыри ничего не сделали! Или наоборот: сделали все возможное, но не смогли установить виновного. Только тогда. Сейчас говорить об этом невозможно", - сказал Кустов.

По мнению Юльвисте, критика со стороны России не обоснована. "Могу утверждать, что следователи очень хорошо и тщательно проделали свою работу. Я воспринимаю эту критику просто как российскую пропаганду", - сказала она.

Кустов отмечает, что критика должна быть продуктивной. "Если критика направлена на реальное улучшение ситуации, то это хорошо. Если это критика ради критики, чисто политические заявления — то это плохо, потому что этого недостаточно. Мне кажется, что если Россия хотела бы, чтобы достигли большего в раскрытии этого преступления, то, конечно, надо было искать точки сотрудничества, а не наоборот — конфликтовать на политической почве", - сказал адвокат.

Как прокуратура, так и близкие Ганина не удовлетворены конечным результатом. Вера Ганина и ее адвокат считают, что подобные "Бронзовой ночи" события в Эстонии не повторятся. С другой стороны, за десять лет, по их мнению, выводы так и не были сделаны.

"Надо всегда смотреть, каков результат того, что произошло в ту ночь. Кому стало после этого лучше, легче, спокойнее. На мой взгляд, никому. То есть в обществе лучше от того, что произошли те события, не стало. Не произошло за десять лет самое главное, то, что необходимо — объединение двух общин. Понимания, что Эстония маленькая страна, в которой должно быть уютно и тепло всем, в том числе и ее гостям", - считает Кустов.

26 апреля не только наступит 10-летняя годовщина событий "Бронзовой ночи" и, но и истечет срок давности по убийству Ганина. Это значит, что даже если убийца будет найден, то обвинение ему предъявить будет нельзя. "Можно однозначно сказать, что уже не накажут", - сказал Кустов.

"Когда наступит следующая среда, мы еще раз просмотрим уголовное дело, после чего будет принято процессуальное решение, если не появятся какие-то обстоятельства, которые обусловят продолжение производства", - пояснила Юльвисте.

Российское посольство и организации по поддержке соотечественников предположительно планируют на следующей неделе акции памяти Дмитрия Ганина.

Редактор: Андрей Крашевский



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