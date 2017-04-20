Кылварт заступился за Алексея Семенова: правозащитник заслуживает награды от города

СМИ Эстонии ополчились на таллиннские власти за то, что они хотят наградить почетным знаком города руководителя Центра по правам человека Алексея Семенова. Указав на то, что Полиция безопасности считает центр инструментом пропаганды Москвы. Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на эти нападки тем, что Семенов получал благодарственные письма от президентов Эстонии. Деятельность центра поддерживают Еврокомиссия и Европарламент, Фонд Сороса и посольства Норвегии, Великобритании и США.

По словам Михаила Кылварта, правозащитник Алексей Семенов заслуживает признания со стороны Таллинна. "Алексей Семенов был одним из создателей круглого стола по вопросам национальных меньшинств при президенте Эстонии. За свою деятельность он получил благодарственные письма от Леннарта Мери и Арнольда Рюйтеля, - сказал Кылварт. - Кроме этого, Центр по правам человека получил благодарственное письмо от бывшего министра социальных дел Таави Рыйваса. Центр оказал бесплатную юридическую помощь более 20 000 человек".

Вице-мэр отметил, что Центр по правам человека был создан в 1994 году при поддержке Министерства иностранных дел Дании, а такая международная организация, как Amnesty International считает обвинения Полиции безопасности в связях центра с Россией и во враждебности к Эстонии беспочвенными.

По словам Кылварта, деятельность Центра по правам человека осуществляется на проектной основе. Его донорами выступают такие организации, как Европейская комиссия, Совет Европы, Европейский парламент, Фонд Сороса, посольства Норвегии, Великобритании и США.