Государство получит 136 млн евро дивидендов от своих фирм

Правительство утвердило размер дивидендов, которые поступят в бюджет 2017 года от госфирм. По сравнению с прошлым годом, выплаты увеличатся почти на 43 млн евро и составят 136 млн евро.

По словам министра финансов Свена Сестера, размер дивидендов определили по результатам финансовой деятельности каждой отдельной компании, учитывая прибыль, ликвидность и инвестиции.

"Хорошие экономические показатели шести компаний (всего дивиденды государству заплатят 12 фирм из 31 госкомпании - прим. ред.) позволят им выплатить государству больше денег, чем планировалось. Однако три компании выплатят меньше, чем планировали", - добавил Сестер.

Самые большие дивиденды поступят от Tallinna Sadam - 48 млн евро, Eesti Energia - 47 млн евро, Elering - 20 млн евро, Lennuliiklusteeninduse - 8,2 млн евро, Eesti Loto - 7 млн евро, Eesti Teed - 3,3 млн евро, Eesti Post - 1,3 млн евро.

Кроме этого, в общей сложности 1,2 млн евро выплатят Eesti Loots, Vireen, Teede Tehnokeskus, Kredex Krediidikindlustus и Eesti Kaardikeskus.