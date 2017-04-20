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Число долларовых миллиардеров в России за последний год значительно увеличилось ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Экономика
Экономика

Количество долларовых миллиардеров в РФ по версии журнала Forbes увеличилось с 77 до 96 человек, а их совокупное состояние за тот же период выросло на 100 млрд долларов. Тенденция к быстрому росту числа миллиардеров и их состояния наблюдается не только в России, но и в мире в целом.

Российский рейтинг Forbes возглавил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого издание оценило в 18,4 млрд долларов, передает в четверг агентство ТАСС.

В топ-5 рейтинга так же вошли владелец "Северстали" Алексей Мордашов (17,5 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (16,1 млрд), акционер "Новатэка" Геннадий Тимченко (16 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов (15,2 млрд).

Отмечается, что число миллиардеров в российском рейтинге увеличилось с 77 до 96 человек. Их совокупное состояние достигло 460 млрд долларов, увеличившись за год на 100 млрд.

"Основными драйверами роста состояний богатейших российских бизнесменов стали укрепление рубля и благоприятная ситуация на сырьевых рынках", - отмечает Forbes.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты. На первом месте в этом рейтинге четвертый год подряд находится Билл Гейтс с состоянием 86 млрд долларов, на втором — владелец инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (75,6 млрд), а на третьем месте - основатель Amazon Джефф Безос (72,8 млрд).

Всего в список миллиардеров вошли рекордные 2043 предпринимателя, это на 13% больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние участников рейтинга миллиардеров Forbes в 2017 году составило 7,67 трлн долларов, что на 18% больше, чем годом ранее.

Редактор: Андрей Крашевский



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