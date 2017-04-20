Госфирмы выплатят в этом году 136 млн евро дивидендов

Правительство Эстонии утвердило размер дивидендов, которые в этому году будут выплачены в бюджет государственными фирмами, на уровне 136 млн евро.

В общей сложности дивиденды поступят от 12 предприятий, а их общая сумма увеличится примерно на 42 млн евро по сравнению с предыдущим годом, сообщило в четверг Министерство финансов.

Наибольшие дивиденды выплатят Таллиннский порт (48 млн евро), Eesti Energia (47 млн) и AS Elering (20 млн).

"При определении суммы дивидендов государство исходит из результатов хозяйственной деятельности каждого конкретного предприятия, в первую очередь чистой прибыли, ликвидности и инвестиций", - прокомментировал решение министр финансов Свен Сестер.

В настоящее время в Эстонии действует 31 предприятие с госучастием, в 29 из которых государство является единственным собственником или имеет контрольный пакет. Госфирмы распределены по сферам управления шести министерств.