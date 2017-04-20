Финляндия на обработке информации заработала около 800 млн евро

Промышленная обработка информаций является выгодной сферой для Финляндии. Центры обработки информации принесли в течение прошлого года около 800 млн евро и способствовали появлению 11 200 рабочих мест. Цифры учитывают как прямое, так и косвенное влияние.

Проведённое по заказу Google исследование осуществил научно-исследовательский центр Copenhagen Economics. В исследовании приняли участие Канцелярия госсовета и министерство труда и экономического разивтия.

Благодаря дигитализации, косвенное влияние центров обработки информации на финские компании может быть довольно значительным. Предположительные размеры рынка облачных и других услуг к 2025 году будут соответствовать примерно 7 млрд евро, сообщает YLE.

Если Финляндии удалось бы использовать весь потенциал косвенного влияния информационной промышленности, его размеры могут достигнуть 2,3 млрд. евро и ежегодно 33 000 рабочих мест. Эти цели могут осуществиться к 2025 году.

Для достижения таких результатов необходимо активное лоббирование маркетинга информационных услуг, как на уровне ЕС, так и на государственном и локальном уровнях. Финляндия также должна эффективнее координировать собственные ресурсы.

Финляндия нуждается в дополнительном образовании в области дигитализации. Также пока не достаточно изучены экономические выгоды инвестиций в сфере дигитализации.