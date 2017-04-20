Правительство готово к дефициту бюджета ради инвестиций в экономику

Министры на заседении правительства договорились о принципах стратегии государственного бюджета, которые лягут в основу финансовых планов государства на следующие четыре года. В 2018 и 2019 году бюджетный дефицит составит 0,5% ВВП, в 2020 – 0,3% ВВП. К 2021 году правительство обещает достигнуть структурного равновесия.

Правительство договорилось о бюджетной позиции правительственного сектора с целью использовать в 2018 и 2019 годах профицит предыдущих периодов для стратегических инвестиций в объеме 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в 2020 году - в объеме 0,3% от ВВП. К 2021 году бюджет правительственного сектора достигнет структурного равновесия.

"В нашем четырехлетнем финансовом плане отражены четыре крупных цели правительства: увеличить численность населения Эстонии, повысить благополучие и сплоченность общества, вывести Эстонию из экономического застоя, сохранить и укрепить безопасность Эстонии", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

По словам Ратаса, важное значение имеют также инвестиционные решения для оживления эстонской экономики с целью повышения благополучия всего общества. "Например реновация Таллиннского горхолла, приведение в порядок дорог и быстрое интернет-соединение".

Для оживления экономического роста правительство решило выделять дополнительно каждый год по 6,5 миллиона евро на фундаментально-прикладную научную деятельность и программу инновации. В целом финансирование этой сферы не уменьшится по отношению к ВВП.

В 2018 году будет продолжена мера поддержки крупных инвесторов, для которой предусмотрено 3 миллиона евро. Для сельскохозяйственных производителей предусмотрено финансирование деятельности, связанной с открытием новых экспортных рынков.

В сфере информационно-коммуникационных технологий правительство решило увеличить финансирование программы э-резидентства на 1,36 миллиона евро в течение четырех лет, чтобы можно было принять больше ходатайств и ускорить их рассмотрение.

Документ по стратегии государственного бюджета, составленный на основе достигнутого в правительстве соглашения, правительство утвердит на своем заседании 27 апреля. Стратегия связывает цели отраслевых программ развития с возможностями их финансирования, опираясь на прогноз Министерства финансов в сфере макроэкономики и государственного финансирования.

Бюджетная стратегия является основой для составления бюджета на следующий год осенью нынешнего года.