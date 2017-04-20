В ходе масштабного рейда полиции штрафы за превышение скорости получили около 200 водителей

В ставшей уже традиционной дорожной толоке, которая проходила с утра среды до четверга, приняли участие 264 полицейских, которые побеседовали с 823 водителями и наказали за нарушения скоростного режима 173 водителя.

Проект проходил при непосредственной поддержке жителей Эстонии, которые в преддверии кампании отметили наиболее опасные участки дороги, где автомобилисты пренебрегают скоростными ограничениями.

Полицейские проверили более чем 900 мест, указанных на карте дорожной толоки, и более 1400 транспортных средств.

В Харьюмаа полицейские провели разъяснительные беседы об опасностях превышения скоростного режима более чем с 300 водителями, в Тартумаа таких водителей было более 180, в Ида-Вирумаа – 65, в Ляэнемаа – 67 и в Вильяндимаа – более 50 водителей.

Денежное наказание получили приблизительно 40 водителей в Харьюмаа, 30 – в Тартумаа, 27 – в Ляэне-Вирумаа, 19 – в Ляэнемаа и Ида-Вирумаа, 13 – в Вильяндимаа. Кроме того, было зарегистрировано 58 других нарушений Закона о дорожном движении.

"Надеюсь, что эта акция еще раз привлекла внимание к тому, насколько опасным может быть превышение скорости, и все, кому пришлось общаться вчера с полицейскими, задумались над последствиями своих действий", – сказала капитан полиции Сирле Лойго.