Mastercard выпустила банковскую карту с интегрированным сканером отпечатка пальца

Международная платежная система Mastercard провела презентацию новой банковской карты, в которую впервые интегрирован сканер отпечатка пальца. Это должно позволить владельцу карты безопасно оплачивать покупки в любом платежном терминале без применения PIN-кода.

Презентация карты состоялась после двух успешных тестов в ЮАР, сообщила в четверг, 20 апреля, служба новостей Би-би-си.

Технология работает по тому же принципу, что и при оплате с мобильного телефона: пользователь должен приложить палец к сканеру в момент оплаты.

Ранее выпускавшиеся биометрические платежные карты работали только в сочетании с отдельным сканером отпечатков пальцев в торговой точке, что резко ограничивало возможность их применения. Поскольку сканер уже встроен в новую карту, оплатить по ней покупку можно будет в любом терминале, позволяющем принимать карты с обычным микрочипом и PIN-кодом.

Разумеется, биометрическая верификация владельца карты возможна только в торговых точках, а при покупках в интернете все равно потребуются дополнительные меры идентификации.

По мнению экспертов по безопасности, использование отпечатков пальцев не является абсолютно защищенным, но представляет из себя разумное прикладное применение биометрической технологии.

В Mastercard подчеркивают, что отпечаток каждого пальца уникален, но эксперты указывают, что сканер несложно обмануть. "Все, что для этого нужно, это стекло или что-то, к чему прикасался человек", - сказал ведущий научный сотрудник Security Research Labs в Берлине Карстен Нол.

Если же информация украдена, добавил он, то останется всего девять вариантов смены биометрического пароля, после чего опции заканчиваются. Тем не менее, ученый выразил осторожный оптимизм по поводу новой технологии.