Приграничная торговля привела три магазина сети Coop в Пылвамаа к закрытию

Общество потребителей Пылва в течение последующих трех месяцев закроет магазины в Леэви, Рууса и Линте, поскольку небольшие магазины, годами работавшие на грани выживания, в последние два года из-за приграничной торговли вынуждены доплачивать за свою деятельность.

Магазины в Леэви и Рууса закроются с 15 июня, а в Линте – с 17 июля. Все три магазина работали более 50 лет. Из работников трое отправятся на пенсию, троим Объединение потребителей Пылва предложило работу в других своих магазинах, передает ERR uudised.

По словам председателя объединения Пеэтера Урмана, сельские магазины годами действовали на грани выживания, что делает их восприимчивыми к любому изменению рынка.

"Возникшая под влиянием неправильных политических решений приграничная торговля прежде всего ощутима для небольших магазинов, она нанесла им серьезный удар. Будучи кооперативной организацией, мы содержали некоторые магазины за счет других, но к сожалению, мы не можем делать это бесконечно", – добавил Урман.

По его словам, закрытие магазинов – это всегда последний шаг, когда ничего другого не остается.

"В небольших поселках магазин зачастую является региональным центром, где кроме продуктов питания и товаров первой необходимости есть почтовая услуга, услуга выдачи наличных денег и т. д. Поэтому закрытие магазина – это не только экономической решение, оно серьезно повлияет на повседневную жизнь местных жителей", – отметил он.