Медики довольны решением правительства увеличить финансирование Больничной кассы

Правительство удовлетворило требование работников здравоохранения, и в стратегии бюджета на предстоящие 5 лет увеличило финансирование больничной кассы на 315 миллионов евро. Работники здравоохранения остались довольны таким решением, передает "Актуальная камера".

Из-за постоянного старения населения поступления в Больничную кассу в последние годы постоянно снижались, в то время как число людей, требующих медицинской помощи, неуклонно росло. Чтобы исправить это положение, правительство решило вложить дополнительные средства в здравоохранение за неработающих пенсионеров.

"Если пенсионер работает, то он со своей зарплаты уплачивает социальный налог и тогда он застрахован как и работающий человек. Неработающие пенсионеры медицинскую услугу получают, но при этом за них никто в Больничную кассу непосредственно не платит. По нашему предложению, которое правительство поддержало, государство за неработающих пенсионеров будет компенсировать Больничной кассе из других поступлений госбюджета эти 13%", - пояснил министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Соцналог с неработающих пенсионеров будет увеличиваться поэтапно, в следующем году он составит 7%, и в Больничной кассе таким образом появятся дополнительные 37 млн евро, в 2019 году ставка поднимется до 10% и дальше каждый год будет увеличиваться на 1%, чтобы к 2022 году достигнуть отметки в 13%.

"Должен отметить, что 315 млн за следующие 5 лет, это существенные дополнительные выделения. В дополнение к этому, уже за счет лучшего поступления социального налога ежегодно будет выделено Больничной кассе 70 млн евро. Мы сможем говорить о лучшей доступности медицинской услуги уже начиная со следующего года", - добавил Осиновский.

Союза врачей остался доволен таким решением.

"Да мы рады, что правительство всерьёз наконец-то подошло к решению проблемы недостатка финансирования здравоохранения. Ещё больше мы рады тому, что принятое решение обеспечивает систематические поступления дополнительных средств. И не нужно каждый год заново выискивать какие-то суммы", - прокомментировала член Союза врачей Наталья Ефимова.

Завтра, 21 апреля, министр здоровья и труда Евгений Осиновский встретится с представителями Союза врачей и ознакомит их с предстоящими изменениями в деталях.

Проводить ли забастовку, будет ли подписан коллективный договор, медики решат в следующую пятницу.