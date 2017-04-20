Расследование "Инсайта": есть ли шансы легализовать незаконно построенный дом в центре Таллинна

Незаконный дом в центре Таллинна: по документам эта постройка является гаражом, на деле – вполне пригодным для жилья строением. Программа журналистский расследований "Инсайт" разбиралась в вопросе "Что же делать?" – сносить или пытаться узаконить задним числом.

История постройки тянется не первый год. О здании, которое находится во дворе многоквартирного дома по адресу Лаулупео, 10, передаче "Инсайт" стало известно от одного из жильцов – Юри Вельтри.

"Это земля товарищества, для общего пользования. Вдруг один человек и строит на ней себе дом. Разве это по закону?" – возмущается Юри Вельтри.

В 2003 году жильцы заключили нотариальный договор, который в числе прочего оговаривает и порядок использования участка земли, на котором сейчас находится постройка. В 2005 году Департамент охраны памятников старины выдвинул особые условия для перестройки здания. Было выдано разрешение на строительство гаража. В 2012 году во дворе появился уже жилой дом, разрешений и бумаг на который нет. Чиновники незаконность дома не отрицают.

"Перестройка гаража в жилой дом была незаконной, поскольку отсутствуют документы, которые бы это разрешали", – пояснила руководитель Департамента городского планирования Ану Халлик-Юргенштейн.

До появления жилого дома во дворе Лаулупео, 10 располагались подсобные помещения, с документацией на которые все было в порядке. По словам собственника незаконного дома Александра Горшкова, тревогу начали бить соседи: "Жители окрестных домов стали звонить в МуПо и интересоваться, когда же тут эту помойку кто-нибудь разгребет. У меня на тот момент было свободное время и деньги. Я подумал, что если сломаю постройку сейчас, то по закону снова построить без проекта не смогу. А проект – это годы".

Собственник на своей земле привел недвижимость в порядок, а бюрократические вопросы решил оставить на потом. Однако именно в земле, на которой стоит эта постройка, и кроется изюминка этой истории.

Изюминка истории

"Фирма, занимающаяся недвижимостью, продала дом. И получилось так, что Александр Горшков приобрел весь нижний этаж – четыре квартиры и подвал. Еще два человека, которые покупали дом вместе с Александром, говорят, что им даже не дали прочитать бумаги", – рассказал жилец дома по адресу Лаулупео, 10 Юри Вельтри.

Юри говорит о нотариальном договоре, который был заключен в 2003 году. В числе прочего, пункт 12 соглашения оговаривает также порядок использования земли, на которой ныне стоит жилой дом. И если доподлинно узнать, как проходила сделка сегодня невозможно, то удалось выяснить, что без согласия жителей никакого строительства там быть не могло.

Юрист Союза квартирных товариществ Ирина Рева пояснила: "Нотариальным соглашением собственники договорились, что они не могут влиять на условия пользования этой земли. Предполагается, что именно они дали согласие на то, что собственник, который жил в постройке, находящейся во дворе, сам мог решать, где ему разбить грядку, кто придет в его дом, кто будет пользоваться этим домом, не спрашивая согласия собственников в основном доме. Но собственники не давали своего согласия на перестройку того, что существовало".

"По бумагам порядок использования земли никому не дает права на застройку", – согласен с ней руководитель отдела окружающей среды центральной части города Айгар Палснер.

У Александра, собственника дома, другая точка зрения: "Это наша собственность, но мы договорились, что этой собственностью буду пользоваться я один. Согласовывать свои действия на этой собственности с остальными сособственниками я не должен. Слово в слово это написано в договоре. Все".

Однако строительство согласовывать все-таки было нужно. На это Александр ответил так: "Пффф. Понимаете, юристы есть разные. Вы можете пойти к трем специалистам, вам скажут разные вещи, а когда вы с этими комментариями дойдете до уровня государственного суда – вот суд разберется, кто из этих юристов – юрист, а кто от сессии до сессии гулял из одной пивной в другую, а потом по шпаргалкам сдавал экзамены".

Получается интересный казус. Департамент городского планирования сегодня идет собственнику навстречу и работает над тем, чтобы узаконить дом, который без стопроцентного согласия сособственников земли узаконить будет довольно сложно.

"Мне кажется, что предстоит долгое делопроизводство. Сегодняшнее правовое поле и судебная практика не поощряют снос построек, обычно все-таки идут путем перестройки строения, приведения его в подходящий вид. Возможно ли это в конкретной ситуации? Я не могу сказать", – отметила руководитель Департамента городского планирования Ану Халлик-Юргенштейн.