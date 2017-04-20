В Пярну прошел праздник "В гостях у дедушки Корнея"

В Пярнуской центральной библиотеке праздником под названием "В гостях у дедушки Корнея" отметили 135-летие известного детского писателя. Любимые многими поколениями стихи и сценки из произведений Корнея Чуковского звучали на русском, эстонском и английском языках, передает "Актуальная камера".

Радостная атмосфера царила уже в фойе Пярнуской центральной библиотеки. На мероприятие собрались воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов русских и эстонских школ. Праздники, посвященные творчеству выдающихся детских писателей, не первый год проводит Пярнуский учебно-развивающий центр "Järeleaitaja". Ведь то, что заложено с детства, остается с человеком на всю жизнь.

"В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Сегодняшний праздник называется "В гостях у дедушки Корнея" и прозвучат стихи, сказки, инсценировки по произведениям Корнея Ивановича Чуковского на русском, эстонском и английском языках", - рассказала руководитель Наталья Рафикова.

Подрастающему поколению хорошо известны герои непревзойденных детских стихотворений Чуковского - "Муха-Цокотуха", "Бармалей", "Доктор Айболит".

С ранних лет стихи и сказки Чуковского приносят всем радость, Сказку или стихотворение участники праздника узнавали по первым строчкам. С легкостью разгадывали его загадки. Что еще раз подтверждает, что произведения дедушки Корнея любимы до сих пор.

"Тут, естественно, большая роль родителей. Когда они берут эти книги и читают вслух детям Чуковского, Барто, Маршака. И тем более сейчас очень красочные и интересные издания, так что на полках не стоят книги Чуковского", - добавила работник отдела детской литературы Пярнуской центральной библиотеки Ирина Голенкова.