Верховный суд России признал организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской

Верховный суд России признал организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны. Организация будет ликвидирована.

Также суд постановил, что имущество организации должно быть конфисковано. У представителей центра остается возможность обжаловать решение суда. В случае подачи жалобы решение суда не вступит в силу до тех пор, пока ее не рассмотрят, передает Би-Би-Си, Meduza.io.

При этом деятельность организации была приостановлена минюстом еще до окончания разбирательства в Верховном суде.

Рассмотрение дела Верховным судом продолжалось с перерывами с 5 апреля. В конце марта Минюст приостановил деятельность управленческого центра, который является центральной организацией Свидетелей Иеговы в России. По утверждению Минюста, организация распространяет экстремистскую литературу. Минюст также нашел экстремизм в деятельности местной организации Свидетелей Иеговы в Биробиджане.

Свидетели Иеговы подали встречный иск к Минюсту с требованием признать организацию жертвой политических репрессий. ВС отказался принять этот иск из-за правил подсудности.