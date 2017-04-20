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Волейболисты таллиннского "Сельвера" сделали еще один шаг к чемпионскому титулу ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт
Игорь Савельев

В финальной серии против тартуского "Бигбанка" они одержали вторую победу подряд. На площадке соперника они выиграли со счетом 3:1 и ведут в серии 2:0, передает "Актуальная камера".

Второй финальный матч уложился в четыре партии и на чужой площадке столичный "Сельвер" одержал победу - 3:1. И если первые три партии шла равная игра, то в четвертой, ставшей решающей, преимущество таллиннского "Сельвера" было подавляющим. Счет говорит сам за себя - 25:14. При этом почти половину своих очков победители набрали за счет ошибок соперника, который смог реализовать лишь 23 процента своих атак.

Лучший игрок матча Карли Аллик, принесший команде 20 очков, отмечает в чем кроется залог успеха.

"Скажем так, стабильность и надежная игра в защите. Точно так мы играли с Пярну. Если мы хорошо сыграем в обороне и удержим свою подачу, то сможем выиграть и чемпионский титул", - сказал игрок таллиннского "Сельвера" Карли Аллик.

Проигравшие считают, что на их состоянии сказался плотный график игр. К тому же лидер тартуской команды, канадец Брэд Гюнтер из 32 попыток реализовал только 10.

"Ребята устали, и из-за этого пошли ошибки в простых ситуациях. И у Брэда Гюнтера сегодня игра в атаке не пошла. У меня самого тоже есть некоторая усталость", - пояснил игрок тартуского "Бигбанка" Март Наабер.

Время на восстановление и отдых у команд уже не будет. Следующая, третья игра финальной серии состоится уже завтра на площадке Тартуского университета.

Редактор: Надежда Берсенёва



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