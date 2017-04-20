В пятницу синоптики обещают потепление

Активный циклон перемещается с Норвежского моря на север Швеции и Эстония останется на его юго-восточной периферии, передает "Актуальная камера".

Ночью облачно. Осадки в виде дождя, мокрого снега, в начале и в виде снега, распространятся с северо-запада по всей Эстонии на юго-восток. Юго-западный ветер 5-11, порывы 14, на побережье до 18 м/с, к утру ослабеет и на западном побережье перейдет к западному. Температура воздуха 0...+5°C.

В первую половину дня дождь и мокрый снег уйдут на восток и, начиная с островов, облачность рассеется. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, порывы 12, на побережье утром до 15 м/с. Температура воздуха 5...10°C.