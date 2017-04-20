Актуальная камера 20.04.2017 (20:00)

Новым худруком Русского театра станет российский режиссер Филипп Лось
Одно из условий договора – отказ от должности в Москве
26 апреля исполнится десять лет с момента гибели Дмитрия Ганина в "Бронзовую ночь" в Таллинне в 2007 году. Это означает, что срок давности по этому преступлению истечет, и обвинение больше предъявить будет нельзя. Однако адвокат семьи Ганиных критически отзывается о действиях России, которая якобы использует этот случай только в политических целях.
По словам доверенного лица вахтенного персонала завода масел Анатолия Еремина, утверждения руководства Eesti Energia о высокой зарплате работников предприятия совершенно не соответствуют действительности.
СМИ Эстонии ополчились на таллиннские власти за то, что они хотят наградить почетным знаком города руководителя Центра по правам человека Алексея Семенова. Указав на то, что Полиция безопасности считает центр инструментом пропаганды Москвы. Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на эти нападки тем, что Семенов получал благодарственные письма от президентов Эстонии. Деятельность центра поддерживают Еврокомиссия и Европарламент, Фонд Сороса и посольства Норвегии, Великобритании и США.